قوى الامن: توقيف سوري في جلالا طعن مواطنا لانه رفض تأمين فرصة عمل له on August 29, 2017

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “بتاريخ 26/8/2017 أقدم ف. ق. (مواليد عام 1990، سوري) من سكان بلدة جلالا البقاعية، على طعن المواطن م. غ. (مواليد عام 1962) في ظهره بواسطة سكين مطبخ، ما أدّى إلى إصابته بجرحٍ بليغ في الرئة اليمنى والكبد، ثم لاذ الفاعل بالفرار، وذلك على خلفية رفض م. غ. المذكور تأمين فرصة عمل للمعتدي، الذي تربطه صلة قرابة به، في محل يملكه ومعدّ لبيع الستائر.

ونتيجة الرصد والمتابعة، وبتاريخ 28/8/2017 تمكنت دورية من مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي، من توقيفه بعد مداهمة مكان تواجده في البلدة المذكورة، وتم تسليمه إلى فصيلة شتورا، للتوسع بالتحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص”.

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