طقس لبنان قليل الغيوم دون تعديل في الحرارة on August 29, 2017

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس يوم غد الاربعاء، قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وتكون ضباب على المرتفعات خلال الفترات الصباحية والمسائية. اما الخميس فيكون غائما جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض في الداخل وعلى المرتفعات حيث يتكون الضباب على مع احتمال تساقط رذاذ فجر يوم الجمعة. وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة: طقس صيفي معتدل نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

الطقس المتوقع يوم غد الاربعاء، قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وتكون ضباب على المرتفعات خلال الفترات الصباحية والمسائية. اما الخميس فيكون غائما جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض في الداخل وعلى المرتفعات حيث يتكون الضباب على مع احتمال تساقط رذاذ فجر يوم الجمعة.

درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 22 الى 31 درجة، في الجبال من 14 الى 25 درجة، في الارز من 14 الى 25 درجة وفي البقاع 16 الى 32 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية ليلا، سرعتها بين 10 و30 كم/س

الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على الجبال بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75%

حال البحر: معتدل ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 30°م.

الضغط الجوي: 758 ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: 6,10 ساعة غروب الشمس: 19,07

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