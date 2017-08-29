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الجيش: العثور على رفات احد الاشخاص في الرهوة ويخضع لفحص الDNA

on August 29, 2017

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “نتيجة متابعة البحث عن مصير عسكريين مفقودين، تم بتاريخ سابق العثور في جرود عرسال على رفات أحد الأشخاص. وبتاريخ اليوم، عثرت وحدة من الجيش في منطقة الرهوة – جرود عرسال، على رفات آخر عائد لأحد الأشخاص.

وتخضع عينات من الرفات لفحوصات الDNA اللازمة بإشراف القضاء المختص”.

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