نقابة المعلمين نوهت بإقرار السلسلة: خلوة في 17 و18 المقبل لدرس كيفية تطبيقها على معلمي الخاص on August 28, 2017

عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان جلسته العادية برئاسة النقيب رودولف عبود وحضور اعضاء المجلس التنفيذي ورؤساء الفروع.

وبعد مناقشة جدول الاعمال أصدر المجتمعون بيانا توجه فيه المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين “بالشكر لكل من الرؤساء الثلاثة ولكل من ساهم في اقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب، خصوصا وزير التربية مروان حماده والنواب الذين دعموا نقابة المعلمين وهيئة التنسيق طوال السنوات الخمس في مسيرتها المطلبية”.

واستنكر المجتمعون “محاولات البعض التشويش على اقرار السلسلة بطرح موضوع فصل التشريع مجددا بين القطاعين التعليميين الرسمي والخاص واستغلال موضوع رفع الاقساط المدرسية للضغط في هذا الاتجاه. وتوضيحا لكل ما يحاك ضد المعلمين في القطاع الخاص ستعقد نقابة المعلمين مؤتمرا صحافيا اليوم، عند الساعة الحادية عشرة في مقر النقابة في العدلية لاطلاع الرأي العام على الحقائق كاملة بخصوص الاقساط المدرسية ونسبة الزيادة الحقيقية جراء اقرار سلسلة الرتب والرواتب”.

وختم البيان: “كما ستعقد نقابة المعلمين في لبنان خلوة نقابية يومي 17 و 24 أيلول 2017 لبحث المواضيع المرتبطة باقرار سلسلة الرتب والرواتب وكيفية تطبيقها على معلمي القطاع الخاص، كما سيضع المجلس التنفيذي للنقابة خطة عمله للفترة المقبلة ومتابعاته لمطالب المعلمين”.

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