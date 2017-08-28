طقس لبنان غائم جزئيا دون تعديل يذكر في الحرارة on August 28, 2017

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس يوم غد الثلثاء، غائما جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة. أما الأربعاء فيكون غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة. وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة: طقس صيفي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

الطقس المتوقع يوم غد الثلثاء، غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة. اما الأربعاء فيكون غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 25 الى 31 درجة، فوق الجبال من 18 الى 25 درجة، في الارز من 15 الى 24 درجة وفي الداخل من 17 الى 32 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

الإنقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و80 %.

حال البحر: معتدل. حرارة سطح الماء: 30°م.

الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 6,08 ساعة غروب الشمس: 19,11

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