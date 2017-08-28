شعبة المعلومات توقف مروجين وتضبط بحوزتهم مخدرات … ومسدس حربي

صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة
البلاغ التالي:
بعد توافر معلومات عن قيام أشخاص في خلدة ودوحة عرمون بتعاطي وترويج المخدرات، اشتبهت إحدى دوريات شعبة المعلومات، عند الساعة ٢١،٠٠ من تاريخ 25/8/2017 بسيارة ب أم لون ابيض، في محلة خلدة، وبداخلها:
– أ. ف. (مواليد عام ١٩٨٤، لبناني)
– ب. س. (مواليد عام ١٩٩٥ ، لبناني)
وقد اعترفا بتعاطي المخدرات والاستحصال عليها من شخص يحضر على متن دراجة آلية، الذي تم استدراجه إلى دوحة عرمون وتوقيفه على متن الدراجة، وتبين انه يدعى:- ح. س.(مواليد عام 1992، لبناني)
وكان برفقته المدعو: م. س. (مواليد عام ١٩٨٣، لبناني)، الذي ضبط بحوزته مسدس نوع “غلوك” مع “لايزر” ورخصة حمل سلاح منتهية الصلاحية، كما ضُبط بحوزة ح. س. المذكور كيسين من الحبوب المخدرة (٢٠ حبة)، ومبلغ /١٤٠٠/ دولار أميركي و/1400.000/ ل. ل. و/٥٠/ دولار استرالي، و/١٠٥/ يورو، وهاتف خليوي، وتبين انه مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم مخدرات.
سلّموا جميعهم مع المضبوطات الى فصيلة عرمون في وحدة الدرك الإقليمي، لإجراء المقتضى، وذلك بناء على إشارة القضاء المختص.
التعليقات
Share this on WhatsApp