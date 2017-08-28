شعبة المعلومات توقف مروجين وتضبط بحوزتهم مخدرات … ومسدس حربي on August 28, 2017

صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

بعد توافر معلومات عن قيام أشخاص في خلدة ودوحة عرمون بتعاطي وترويج المخدرات، اشتبهت إحدى دوريات شعبة المعلومات، عند الساعة ٢١،٠٠ من تاريخ 25/8/2017 بسيارة ب أم لون ابيض، في محلة خلدة، وبداخلها:

– أ. ف. (مواليد عام ١٩٨٤، لبناني)

– ب. س. (مواليد عام ١٩٩٥ ، لبناني)



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وذلك بعد قيام مجهول، على متن دراجة آلية، بتزويدهما بكيس داخله كمية من المخدرات، حيث جرى توقيفهما، وعثر بحوزتهما على أربعة اكياس تحتوي على حشيشة الكيف وكيسين بداخلهما حبوب مخدرة مختلفة الأنواع، وكيس فيه مادة “السيلفيا” وسبعة قناني زجاجية تحتوي على مادة “كيتامين” المخدرة .وقد اعترفا بتعاطي المخدرات والاستحصال عليها من شخص يحضر على متن دراجة آلية، الذي تم استدراجه إلى دوحة عرمون وتوقيفه على متن الدراجة، وتبين انه يدعى:- ح. س.(مواليد عام 1992، لبناني)وكان برفقته المدعو: م. س. (مواليد عام ١٩٨٣، لبناني)، الذي ضبط بحوزته مسدس نوع “غلوك” مع “لايزر” ورخصة حمل سلاح منتهية الصلاحية، كما ضُبط بحوزة ح. س. المذكور كيسين من الحبوب المخدرة (٢٠ حبة)، ومبلغ /١٤٠٠/ دولار أميركي و/1400.000/ ل. ل. و/٥٠/ دولار استرالي، و/١٠٥/ يورو، وهاتف خليوي، وتبين انه مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم مخدرات.سلّموا جميعهم مع المضبوطات الى فصيلة عرمون في وحدة الدرك الإقليمي، لإجراء المقتضى، وذلك بناء على إشارة القضاء المختص.