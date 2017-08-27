7 صفات نسائية قد تعجل بالانفصال عن زوجك on August 27, 2017

هل تساءلت يوماً عن العادات والصفات النسائية التي تثير غضب الرجال في زوجاتهم؟ إذا أثارت هذه المسألة اهتمامك، فعليك إيجاد إجابة واضحة وصريحة. وعلى هذا الأساس، إذا لاحظت أنك تقومين بإحدى هذه التصرفات فينبغي عليك توخي الحذر.

إليك أبرز العادات والتصرفات النسائية التي يكرهها الرجل، ذكرها موقع Fb.ru الروسي.

1- تردد دائماً أنها سمينة

ليست عادة جيدة أن تشتكي المرأة من الزيادة في الوزن بين كل حين وآخر حتى أمام زوجها. ففي المقابل، يرغب كل زوج في الشعور بأن له امرأة جميلة دائماً، ولكن استمرارها في قول “أنا سمينة” و”بحاجة لفقدان الوزن” يمثل مصدر إزعاج بالنسبة له، كما يمكن أن يثير كثرة تذمرها غضبه.

وإذا كانت المرأة تعتبر نفسها قبيحة فكيف سيعتبرها الرجل إذن؟

2- تحميل الأمور أكثر مما تستحق

من الصعب تفسير هذه المشكلة، يقول موقع Having Time الأميركي، فغالباً ما تميل بعض النساء إلى خلق الكثير من التوتر من خلال مبالغتها في تقدير الأمور.

فعلى سبيل المثال، تشعر بالقلق والتوتر قبل حضور إحدى المناسبات المتعلقة بمدرسة الطفل، كما تبالغ في اهتمامها بطفلها. ولكن، يمكن حل الأمر بالاسترخاء.

3- ترغب في أن تكون مثالية

تحاول المرأة باستمرار أن تظهر أمام الرجل بشكل مثالي، وحتى إن كانت توقعات الرجل بسيطة فإنها تصر على أن تبدو كاملة على الدوام.

وقد تعتقد المرأة أنه بهدف أن يُعجب بها حبيبها أو زوجها، تحتاج إلى الوقوف أمام المرآة فترة طويلة حتى تبدو مثيرة.

لكن هذا الاعتقاد ليس صحيحاً بنسبة كبيرة، فهناك أشياء صغيرة قد تفعلها المرأة ويراها الرجل مثيرة بشكلٍ غير متوقع.

لكن لا ينبغي التركيز على التفاصيل بشكل كبير، فالعديد من الأمور التي لا تهم الشريك، فضلاً عن أنه يتقبل المرأة التي يحب في كل حالاتها.

هذا يعني أن الرجل يتفهم اضطرابات أيام الحيض وظهور بعض الشعر الزائد على الساقين وغيرها من الأمور الطبيعية. وبما أن الرجل يدرك أنه لا يوجد إنسان مثالي فلا داعي للمبالغة.

4- ردود الفعل العاطفية جداً على الشبكات الاجتماعية

emotional woman laptop

غالباً، ما تكون المرأة عصبية جداً أثناء خوضها لنقاش على الشبكات الاجتماعية، وبطبيعة الحال تبقى الحياة الواقعية مختلفة جداً عن العالم الافتراضي.

يمكن أن يجد الرجل صعوبةً في فهم أسلوب المرأة التي تبالغ في إبراز العاطفة على مواقع الإنترنت.

وتجدر الإشارة إلى أن مواقع التواصل مفيدة جداً للتعبير عن المشاعر، إلا أن الرجل يكره المغالاة.

5- الرغبة في التنافس مع نساء أخريات

تُرعب الرجل الرغبة المستمرة لزوجته في التنافس مع نساء أخريات. ومن غير الواضح، لماذا تشعر المرأة بالرغبة في منافسة الأخريات، هل هذا أمر فطري أم مرتبط بعوامل أخرى؟

لكن، في كل الحالات سيكون من الجيد السيطرة على النفس.

6- الشكوك وعدم منح الرجل الثقة الكافية

من الصعب التعامل مع امرأة لا تثق في الرجال. يبدو أن أحد أسباب انعدام الثقة بين الطرفين يكمن في بحث المرأة عن صورة مثالية في الرجل، وهو ما يعد أمراً مستحيلاً. وبغض النظر عن علاقتها بالرجل، فإن المرأة معرضة لبعض خيبات الأمل، ووفقاً لهذا يجدر على المرأة أن تواجه هذا الجانب السلبي في شخصيتها، وتحاول السيطرة على شكوكها قدر الإمكان.

7- وجهات النظر الثابتة

يعتبر التمسك بالرأي أحد العيوب المزعجة لدى النساء، فالعناد في بعض الحالات هو ناتج عن فطرة الأمومة التي تجعلها ترى نفسها الأكثر جدارة، باختيار ما يصلح للطفل، ولكن إذا زاد الأمر عن حده يصبح مزعجاً جداً.

على المرأة أن تحاول التخلص من هذه العادة وتغيير سلوكها، حتى لا تتعرض لخيبة أمل، فليس كل ما يعتقده المرء صائباً دائماً.

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