مقطع فيديو لمختطفة رضيعٍ سعودي بعد ساعات من ولادته on August 27, 2017

أظهرت تسجيلات لكاميرا مستشفى في محافظة الخرج السعودية مقطعاً واضحاً لمختطفة رضيع سعودي تظهر فيه وهي ترتدي عباءة سوداء تحمل كيساً أبيض كبيراً، والذي بحسب أخبار 24 وضعت بداخله الطفل.

المقطع الذي لم يتجاوز الدقيقة تظهر فيه المختطفة والتي ادّعت بحسب أقوال والدة الرضيع أنها ممرضة تعمل في المستشفى، تتوجه نحو المصعد ببرود أعصاب وهدوء بشكل لا يلفت الانتباه لما يوجد داخل الكيس.

ولم تصدر بعد الجهات الأمنية أي تفاصيل عن المختطفة أو دوافعها لخطف الطفل، واكتفت بنشر أقوال الأم التي أشارت إلى أنّ ممرضة دخلت عليها بعد الولادة وطلبت منها الرضيع من أجل إجراء فحوصات.

وبعد ساعات قليلة من اختفاء الطفل تم التبليغ عنه، الأمر الذي استدعى تدخل الجهات المختصة التي ألقت القبض على المختطفة الجمعة 25 أغسطس/آب خلال تواجدها مع الرضيع في أحد مساجد الخرج.

ويخضع الرضيع لتحليل dna للتأكد بأنه يعود للأبوين، وذلك بعد عثور الأجهزة الأمنية عليه.

التعليقات