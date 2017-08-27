الرئيسية » أمن وحوادث, مميز » مروج عملة مزيفة في قبضة شعبة المعلومات

مروج عملة مزيفة في قبضة شعبة المعلومات on August 27, 2017

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net