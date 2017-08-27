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مروج عملة مزيفة في قبضة شعبة المعلومات

on August 27, 2017

صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة

البــــــلاغ التالـــــي:

نتيجة المتابعة والرصد الدقيق، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، بتاريخ 23/8/2017، من توقيف أحد مروجي العملة المزيفة، وذلك في مدينة الصرفند، ويدعى:

_ ح. ت. ( مواليد عام 1997، لبناني)

وضبطت بحوزته / 3700/ دولار أميريكي من فئة المئة دولار المزيّفة.

سُلّم الموقوف مع المضبوط إلى القطعة المعنية لإجراء التحقيق اللازم، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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