مروج عملة مزيفة في قبضة شعبة المعلومات

صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة
البــــــلاغ التالـــــي:
نتيجة المتابعة والرصد الدقيق، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، بتاريخ 23/8/2017، من توقيف أحد مروجي العملة المزيفة، وذلك في مدينة الصرفند، ويدعى:
_ ح. ت. ( مواليد عام 1997، لبناني)
وضبطت بحوزته / 3700/ دولار أميريكي من فئة المئة دولار المزيّفة.
سُلّم الموقوف مع المضبوط إلى القطعة المعنية لإجراء التحقيق اللازم، بناءً على إشارة القضاء المختص.
التعليقات
Share this on WhatsApp