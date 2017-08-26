قوى الامن: توقيف نشال في الطيونة on August 26, 2017

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“وقعت الساعة 11.00 من صباح أمس 25/8/2017، عملية نشل محفظة سيدة في محلة شارع مصطفى كمال بمدينة بيروت، من قبل شخص مجهول الهوية على متن دراجة آلية.

بنتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكنت دورية من مفرزة الإستقصاء في وحدة شرطة بيروت في أقل من خمس ساعات من معرفة المشتبه به وتوقيفه في محلة الطيونة – بدارو، وهو: و. ش. (مواليد عام 1987،سوري)، وضبط بحوزته كمية من حشيشة الكيف وزجاجة “kankemo” المخدرة.

وقد تبين أنه مطلوب للقضاء بموجب خلاصتي حكم و 8 مذكرات توقيف بجرائم: سرقة ومخدرات تقضي بحبسه 7 سنوات، وإستعمال هوية مغايرة.



وقد تعرفت عليه السيدة التي نشل محفظتها واتخذت بحقه صفة الادعاء الشخصي.وتم حجز الدراجة الآلية التي تبين أنها بدون تسجيل وبدون أوراق ثبوتية.

لذلك تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناء على إشارة القضاء المختص، من المواطنين الكرام الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا عليه الحضور إلى مركز مفرزة فصيلة رأس بيروت الكائن في ثكنة مجمع حبيش، شارع بلس، أو الإتصال على أحد الرقمين: 740942/01 ـ749021/01، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

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