امن الدولة: ضبط 3 كلغ من الكبتاغون معدة للشحن الى السعودية on August 26, 2017

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان الاتي: “اثر معلومات توفرت لدى المديرية العامة لأمن الدولة بتاريخ 19 آب 2017، حول طرد بريدي مشبوه سيتم شحنه بواسطة إحدى شركات البريد والشحن السريع في لبنان، قامت دورية من المديرية بمداهمة مستودع الشركة الكائن في محلة سن الفيل، وضبطت طردا بزنة 3 كلغ، مصدره محافظة البقاع.

وبعد معاينته تبين بأنه يحتوي على حبوب مخدرات من نوع كبتاغون، كانت موضبة في أكياس نايلون وورق الكربون، ومخبأة داخل دروع تكريمية ومعدة للشحن إلى المملكة العربية السعودية.



التعليقات

بعد التحقيق تبين أن مدير شركة سفريات في زحلة قام بإرسال هذا الطرد نزولا عند طلب شخص لبناني مجهول حضر إلى مكتبه حاملا بطاقة هوية لبنانية ثبت عدم وجود قيود لها في مديرية الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى صورة هوية المرسل إليه من الجنسية السعودية.حصلت هذه المديرية العامة على تفاصيل حول المتورطين وهما قيد الملاحقة، وبمراجعة القضاء تم ضبط الممنوعات وإيداع المحضر جانب النيابة العامة في جبل لبنان”.