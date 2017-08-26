اعتدى عليها وسلبها مبلغاً من المال فوقع في قبضة فصيلة المريجة on August 26, 2017

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

بتاريخ 24/08/2017 إدعت لدى فصيلة المريجة في وحدة الدرك الاقليمي سيدة لبنانية مواليد عام 1996 ضد سائق سيارة “فان”، أنه وبتاريخ 23/08/2017 وفي أثناء توجهها معه الى مدينة الشويفات انحرف بها عبر طريق فرعية وشهر بوجهها سكيناً وهددها بالقتل ثم إغتصبها وسلبها مبلغ 700 دولاراً أميركياً، وفرّ الى جهةٍ مجهولة.

نتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة وفي أقل من ساعتين، تمكنت دورية من الفصيلة المذكورة من معرفة هوية سائق الـ ” فان” وتوقيفه في محلة حي السلم الساعة 11.00 من تاريخ 24/08/2017 ، وهو:

_ ع. م . ( مواليد عام 1989، سوري)

لدى عرضه على السيدة: د. ي. تعرفت عليه واتخذت بحقه صفة الادعاء الشخصي.

وقد تبين أنه سبق وأوقف بجرم اغتصاب لمدة 3 سنوات ونصف، كما أنه تم تنظيم محضر تحقيق بتاريخ 30/06/2016 حول إدعاء سيدة أخرى ضد مجهول، حاول الاعتداء عليها مهدداُ إياها بمفك براغي لكنها تمكنت من الهرب منه، وبعرض صورته عليها عبر تطبيق الـ “واتس آب” لوجودها خارج البلاد، تعرفت عليه وأبدت رغبتها بالحضور الى لبنان للإدعاء عليه أمام الجهات القضائية المختصة.

أحيل الى مكتب الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب للتوسع بالتحقيق معه بناءً على إشارة القضاء المختص.

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