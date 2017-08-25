“لن أعود”.. بعد فوزها بـ759 مليون دولار في اليانصيب الأميركي on August 25, 2017

سكاي نيوز عربية

فازت مافيس وانشيك العاملة في الرعاية الصحية تبلغ من العمر 53 عاما وتعيش في تشيكوبي بأكثر من 750 مليون دولار في سحب على جائزة باوربول وهي أكبر جائزة لحائز منفرد على بطاقة في تاريخ المنافسة.

وقالت وانشيك وهي أم لابنة عمرها 31 عاما وابن عمره 26 عاما للصحفيين “أردت أن ينتهي الأمر ثم يتركني الجميع وشأني”.

وذكرت أنها عملت على مدى 32 عاما بمستشفى في سبرينغفيلد وأضافت “اتصلت بهم وقلت لهم .. لن أعود”.

وقالت وانشيك إن أمامها الاختيار بين تلقي دفعات سنوية تبلغ إجمالا 758.7 مليون دولار على مدى 29 عاما أو الحصول على أكثر من 440 مليون دولار دفعة واحدة قبل خصم الضرائب.

وباستثناء خطتها للتقاعد من عملها مبكرا، لم تقرر كيف تخطط لإنفاق الجائزة.وتباع بطاقات يانصيب باوربول في 44 ولاية أميركية وفي العاصمة واشنطن وبورتوريكو وجزر فيرجين الأميركية.

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