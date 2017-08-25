طقس لبنان قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في الحرارة on August 25, 2017

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس يو غد السبت، قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي بسيط في درجات الحرارة على الجبال ودون تعديل يذكر على الساحل والداخل، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة يتكون معها الضباب على المرتفعات في الفترة المسائية. أما الأحد فيكون قليل الغيوم ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة. وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة: طقس حار نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع نسبة رطوبة مرتفعة تؤدي الى زيادة حدة الشعور بالحر خلال الأيام القادمة.

الطقس المتوقع يوم غد السبت، قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي بسيط في درجات الحرارة على الجبال ودون تعديل يذكر على الساحل والداخل، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة يتكون معها الضباب على المرتفعات في الفترة المسائية. أما الأحد فيكون قليل الغيوم ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 27 حتى 33 درجة، في الجبال من 19 الى 29 درجة، في الأرز من 16 الى 25 وفي الداخل من 17 الى 35 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و30 كم/س

الانقشاع: متوسط، يسوء مساء على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: 55 و85 %.

حال البحر: معتدل ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 30 °م.

الضغط الجوي: 758 ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: 6,07 ساعة غروب الشمس: 19,13.

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