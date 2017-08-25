شعبة المعلومات توقف عصابة سرقت خزنة بداخلها عشرات آلاف الدولارات on August 25, 2017

صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة

البــــــلاغ التالـــــي:

بتاريخ 23/08/2017 إدعى لدى فصيلة زوق مصبح في وحدة الدرك الاقليمي السيد: ج. ر. بأن مجهولين أقدموا بواسطة الكسر والخلع على سرقة محتوى الخزنة الحديدية الموجودة في غرفة النوم بمنزل شريكه في محلة زوق مصبح، وقدر قيمة المسروقات بحوالي 120 ألف دولار أميركي و 20 ألف يورو.

على الفور تم تشكيل خلية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي حيث اشتبهت بسيارة نوع رابيد من دون لوحات كانت قد حضرت الى المحلة ليلاً.

بنتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة جرى مطابقة مواصفات السيارة مع مواصفات سيارة مماثلة يقودها المدعو: _ ع. ع. ( مواليد عام 1973، سوري) فتم توقيفه على متنها الساعة 17.00 من تاريخ 24/08/2017 ، وبإستماعه اعترف بالتخطيط وبتنفيذ العملية بالاشتراك مع آخرين تم توقيفهم، وهم:

_ س. س. ( مواليد عام 1989، مصري)

_ ر. ع . ( مواليد عام 1989، مصري)

_ م . د . ( مواليد عام 1998، مصري)

_ إ. أ . ( مواليد عام 1980، مصري)

_ ش. ع . ( سوري ) فرّ الى سوريا و العمل جارٍ لتوقيفه.

وضبط بحوزتهم كامل المبلغ المسروق الذي كان مقسماً على جميع أفراد العصابة.

كما تم توقيف كل من:

_ إ . أ. ( مواليد عام 1974، مصري)

_ ر . ق . ( مواليد عام 1986، سوري)

_ م . غ. ( مواليد عام 1972، فيليبينية)

لمحاولتهم تهريب قسم من الأموال المسروقة التي كانت بحوزة أحد السارقين ولحيازتهم كمية من حشيشة الكيف وميزان للترويج.

بناءً على لإشارة القضاء المختص تم تسليم المبلغ المضبوط الى صاحبه وتوقيف الجميع بجرم السرقة وثلاثة منهم بجرم مخدرات.

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