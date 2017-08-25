تعرّف على سعر آيفون 8 في الأسواق on August 25, 2017

أفادت تقارير مسربة بأن آيفون 8، المنتظر إطلاقه في سبتمبر المقبل، سيكون متاحًا للمستخدمين بـ999 دولارًا أمريكيًا، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وستُبقي آبل سعر آيفون 8، ذو سعة تخزين 64 جيجا بايت، أقل من ألف دولار أمريكي، وستكون الأجهزة ذات السعة التخزينية الأعلى بسعر أعلى مائة دولار.

وتشير التسريبات إلى أن آبل ستطلق هاتفها الجديد في 12 سبتمبر المقبل، وسيكون متاحًا في الأسواق للمستخدمين في 22 من الشهر ذاته.

وسيأتي آيفون 8 الجديد بميزة الشحن اللاسلكي، وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها آبل هذه الميزة في هواتفها الذكية، إضافة إلى التعرف على المستخدم من الوجه.

ومن المقرر أن يشهد حدث الإعلان عن آيفون 8، إطلاق أجهزة جديدة من آبل، من بينها آيفون 7S و7S بلس، إضافة إلى تلفزيون 4K، وساعة ذكية جديدة.

وتشير المعلومات إلى أن حفل إطلاق آيفون 8 سيكون على مسرح ستيف جوبز، الشريك المؤسس لشركة آبل، وهو مقر جديد يقام عليه للمرة الأولى حدث من هذا القبيل.

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