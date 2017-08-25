تحديد مواعيد الدورة الثانية لامتحانات الكولوكيوم on August 25, 2017

أعلن وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده بقراره رقم 730/م/2017 تاريخ 23/8/2017 تحديد مواعيد إمتحانات الكولوكيوم للعام 2017 – الدورة الثانية وفقا للجداول الآتية:

1- الامتحانات الخطيّة لخريجي الجامعات والمعاهد العاملة خارج لبنان:

اليوم التاريخ الساعة الاختصاص مركز إجراء الامتحانات

الثلاثاء 21/11/2017 9 صباحاً طـب الأسنـان مبنى كلية طب الأسنان/ الجامعة اللبنانية – الحدت

الأربعاء 22/11/2017 9 صباحاً الصيدلـة مبنى كلية الصيدلة/

الجامعة اللبنانية – الحدت

الخميس 23/11/2017 9 صباحاً علم التغذية – التمريض – القبالة –

العلاج الفيزيائي – الأطراف الاصطناعية مبنى كلية الصحة العامة/

الجامعة اللبنانية – الحدت

مختبرات طب الأسنان مبنى كلية طب الأسنان/ الجامعة اللبنانية – الحدت

الإثنين 27/11/2017 9 صباحاً الطـب العــام مبنى كلية العلوم الطبية/ الجامعة اللبنانية – الحدت

2- الامتحانات الشفهية والعملية للمتخرجين من الجامعات العاملة داخل لبنان وفي جميع الاختصاصات الطبية والطبية المساعدة، وللناجحين في الامتحانات الخطيّة من خارج لبنان وللمحتفظين بحقهم في الامتحان الشفهي والعملي من دورات سابقة وذلك وفقاً لما يأتي:

اليوم التاريخ الساعة الاختصاص مركز إجراء الامتحانات

السبت 25/11/2017 8 صباحاً مختبرات طب الأسنان مبنى كلية طب الأسنان/ الجامعة اللبنانية – الحدت

9 صباحاً التمريض – القبالة مبنى كلية الصحة العامة/



الجامعة اللبنانية – الحدتالثلاثاء 28/11/2017 9 صباحاً الصيدلـة مبنى كلية الصيدلة/الجامعة اللبنانية – الحدتالأربعاء 29/11/2017 9 صباحاً علم التغذية – العلاج الفيزيائي – الأطراف الاصطناعية مبنى كلية الصحة العامة/الجامعة اللبنانية – الحدتالسبت 2/12/2017 9 صباحاً طـب الأسنـان مبنى كلية طب الأسنان/ الجامعة اللبنانية – الحدتالإثنين 4/12/2017 9 صباحاً الطـب العـام مبنى كلية العلوم الطبية/الجامعة اللبنانية – الحدت

ملاحظة: تُقدم طلبات الترشيح لهذه الامتحانات ولجميع الاختصاصات لدى قسم الكولوكيوم في المديرية العامة للتعليم العالي أو بواسطة أي مكتب من مكاتب بريد “ليبان بوست” وذلك إعتباراً من:

يوم الإثنين تاريخ 18/9/2017

وتنتهي فترة تقديم هذه الطلبات في المديرية العامة للتعليم العالي في مهلة أقصاها:

يوم الخميس تاريخ 16/11/2017 ضمناً.

وتنتهي فترة تقديم هذه الطلبات في مكاتب بريد “ليبان بوست” في مهلة أقصاها:

يوم الخميس تاريخ 9/11/2017 ضمناً.

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