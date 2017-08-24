7 أشياء ستندم عليها بعد الأربعين on August 24, 2017



دائمًا ما نتعرض في حياتنا اليومية للحظات ومواقف رائعة، نتمني لو يعود بنا الوقت لتعيش تلك اللحظات مرة أخري وذلك بمجرد التفكير بها، فهناك أشياء تعوض ويمكن استرجاعها ولكن من المؤسف أن هناك أشياء لا تعوض ويتم الندم عليها بعد الوصول إلي سن الأربعين، والآن سنقدم لكم بعض من تلك الأشياء حسب آراء قراء مجلة reddit

1- إهدار العمر في أشياء سلبية

إذا كنت قد استسلمت للاكتئاب والغضب وكراهية الآخرين، ظنًا منك أنها مرحلة مؤقتة ولن تصادف هؤلاء الأشخاص مرة أخري، فإنك مخطئ سيبقي البعض منهم في دائرة معرفتك لاحقًا سواء كان جارًا أو زميلًا في العمل، ولن يذهب شعورك بالاكتئاب والغضب تجاهه وربما يزيد تجاه الآخرين، لذلك حاول التقرب من أصدقائك وأخوتك ولا تسمح للغضب السيطرة علي أفعالك تجاههم

2- قضاء الوقت الكافي مع الوالدين

يشعر البعض بالندم لعدم قضاء ما يكفي من الوقت بجانب الوالدين عندما كانوا بصحة جيدة، حيث أنه مع مرور الزمن يصبح من الصعب قضاء وقت كبير بجانب الوالدين نظرًا لضغوط الحياة ومتطلبات الأسرة

3- وضع العمل في المقام الأول

إن وضع العمل في المقام الأول وإعطاءه أكثر من حقه سيسبب لك الندم مؤخرًا، كان عليك قضاء وقت أكثر مع أسرتك وأصدقاءك ومع من تحب، فالمال والتقدم في المناصب في عملك لن يعوض تلك اللحظات الممتعة التي كنت ستعيشها مع المقربين منك

4- اتباع قواعد الآخرين:

إذا كنت تتبع آراء وقواعد الآخرين لن تستطيع أخذ أي قرار بمفردك فيما بعد، وستشعر بالقلق حتى أثناء شرائك ملابس جديدة أو بيت وسيارة، لذلك حاول عدم اتباع أحد وعيش كما يحلو لك.

5- تفضيل الآخرين عنك:

أحيانًا يقوم الشخص بتفضيل الآخرين عن نفسه، فيفكر في الشخص الآخر ومتطلباته ويكرث حياته لإرضاء هذا الشخص، فيهمل نفسه ويهمل الآخرين من حوله، وبمجرد الوصول إلى هذا الشخص وقضاء بعض السنين بجانبه، يلازمك شعور الندم بأنك أهملت الجميع من أجله، خاصة إذا لم تستطيع الوصول إلى قلبه في النهاية.

6- عدم ممارسة الرياضة:

فعدم الاهتمام بالرياضة في سن صغير، سيدفعك إلي عدم ممارستها في سن كبير، وعندها ستقوم باستلام فواتير الكسل مع مرور الوقت

7- عدم استغلال الفرص:

أحيانًا يكون الانسان حذرًا اكثر من اللازم، ولا يقبل علي خوض التجارب الجديدة، حتي لو كانت فرصة لا تعوض بالنسبة له، ولكن استغلال الفرصة في سن صغير يمكن إصلاح نتائجها إذا فشلت التجربة، ومن المؤسف أنك في سن كبير لن تقبل علي خوض التجارب الجديدة وإذا فشلت تجربة لن تستطيع تعويضها.

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