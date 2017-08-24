قوى الامن: توقيف مطلوب في محلة الصفير بحوزته كمية كبيرة من انواع مختلفة من المخدرات on August 24, 2017

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “بتاريخ 23/8/2017 وفي محلة الصفير، ونتيجة للتحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكنت قوة من مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف المدعو ا. غ. ( مواليد عام 1994، لبناني) وضبطت بحوزته:

– اكثر من 2 كلغ قائم من مادة الكوكايين، 140 غ قائم من “MDMA”، 437 غ قائم من مادة الهيرويين، 4.5 كلغ قائم من مادة حشيشة الكيف، 400 غ قائم من مادة السيلفيا، حوالي 2 كلغ قائم من مادة الماريجوانا.

– 2633 حبة كبتاغون، 5400 حبة ترامادول، 240 حبة ريفوتريل، 600 حبة كاريزول، 1360 حبة “Extacy”، 69 حبة بيبرومورفين.

– 13 قنينة سيمو وكناكيمو و75 عبوة كيتامين.

– ميزان حساس عدد /4/، 516 غ من الاكياس الفارغة لتوضيب المخدرات.

– بندقية نوع كلاشنكوف مع 3 مماشط و90 طلقة صالحة للاستعمال.

كما تبين انه مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم مخدرات.

والتحقيق جار باشراف القضاء المختص”.

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