بالفيديو: معزاة بوجه بشري في الهند on August 23, 2017

أثارت معزاة ولدت بوجه يشبه البشر حالة من الرعب بين سكان قرية في الهند، وسرعان ما انتشرت صور هذه المعزاة الغريبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتظهر الصور التي نشرتها مواقع عديدة على الإنترنت، معزاة بجسم حيوان، ووجه يشبه إلى حد ما الوجوه البشرية، مع شفاه وأنف أقرب منها للإنسان من المعزاة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وفي مقطع الفيديو الذي نشره بعض الناشطين على الإنترنت، يظهر شخصان وهما يجران المعزاة، في محاولة لتحديد نوع هذا الحيوان الغريب، وحظي هذا الفيديو بمشاهدة تجاوزت 50 ألف مرة، منذ نشره على الإنترنت.

ورافق الفيديو تعليق قال ناشره “تم اكتشاف مخلوق غريب في الهند، وهذا الحيوان يشبه الإنسان، وتسبب برعب قرية بأكملها”.

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