هل نشل حقائبكم ؟ on August 22, 2017

صـدر عـن المديـريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامـة

البـلاغ التالـي

وقعت في الآونة الأخيرة بعض عمليات النشل على متن دراجة آلية صغيرة الحجم في مناطق مختلفة من المتن وبيروت.

بنتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة تمكنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، من معرفة هوية ومكان تواجد الفاعل وتوقيفه بتاريخ 20/08/2017 في محلة النبعة، وهو:

_ ك. ع. ( مواليد عام 1982، لبناني)

في أثناء قيادته دراجته الآلية نوع آدرس، وضبط بحوزته هاتف خلوي آيفون مسروق ومبلغ من المال.

بالتحقيق معه اعترف بارتكاب حوالي 14 عملية نشل وسرقة في مناطق: الطريق البحرية، الدورة الاوتوستراد قرب مدينة الملاهي والكرنتينا، وأنه يقوم بإنفاق الأموال المسروقة على شراء المخدرات.

وقد تبين أنه يوجد بحقه مذكرة توقيف بجرم مخدرات.

لذلك تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، من المواطنين الكرام الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا عليه الحضور إلى مركز مفرزة الجديدة القضائية الكائن في مجمع الجديدة جانب قصر عدل الجديدة، أو الإتصال على أحد الرقمين: 900391/01 ــــ 901203/01، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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