توتر ليلا في عين الحلوة بعد اشتباكات عنيفة يوم أمس on August 22, 2017

افيد أن التوتر ساد مخيم عين الحلوة ليلا، حيث كانت تسمع بين الحين والاخر رشقات نارية وإلقاء قنابل وقذائف على محور حي الصحون – رأس الأحمر – حي الطيري، استمرت حتى ساعات الصباح الاولى، رغم الاتفاق على وقف اطلاق النار، الذي انبثق عن اجتماع القيادة السياسية الفلسطينية في منطقة صيدا، والذي أفضى الى وقف اطلاق النار وإلتزام طرفي النزاع بتطبيقه ونشر عناصر القوة المشتركة.

وكان يوم أمس، شهد اشتباكات عنيفة بين القوة الفلسطينية المشتركة وحركة “فتح” من جهة، وبين جماعتي “بدر” و”العرقوب” من جهة اخرى، سقط جراءها اكثر من تسعة جرحى وخسائر جسيمة في الممتلكات، فضلا عن احتراق عدد من المنازل والمؤسسات.

وأفيد عن اجتماع سيعقد في السفارة الفلسطينية في بيروت اليوم، لتثبيت وقف اطلاق النار والعمل على اعادة الامن والاستقرار الى المخيم واعادة النازحين واصلاح ما دمرته الاشتباكات.

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