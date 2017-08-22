المستفيدون من السلسلة الجديدة سيقبضون رواتبَهم عن شهر أيلول on August 22, 2017

بعد ان قّعَ رئيس الجمهورية صباح أمس قانونَي “السلسلة” و”السلّة” اللذين حملا الرقمين 45 و46 الصادرَين أمس 21 آب الجاري والخاصَّين بسلسلة الرتب والرواتب ومصادر تمويلها، وأصدرَهما وفقاً للأصول الدستورية.

وبعد ساعات على هذا التوقيع الرئاسي أصدرَت الجريدة الرسمية أمس عدداً استثنائياً خاصّاً تضمّنَ القانونَين إيذاناً ببدءِ العمل بهما في أوّل يوم عملٍ يلي نشرَهما.

وفي معلومات لـ”الجمهورية” أنّ موظفي القطاع العام والمؤسسات المستقلّة والعسكرية والأمنية المستفيدين من السلسلة الجديدة سيقبضون رواتبَهم عن شهر أيلول المقبل وفقَ الجداول التي أقِرّت في القانون الجديد. علماً أنّ وزير المال علي حسن خليل كان قد عمَّم على المراجع المعنية في وزارة المال توفير هذه الرواتب في مهلةٍ أقصاها 26 الجاري قبل أيام قليلة على عيد الأضحى المبارك.

وبعد إسدال الستار على السلسلة يُفترَض أن تنصَبَّ الجهودُ على إنجاز التعديلات اللازمة لسد ثُغَرِها.

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