اعترافات مثيرة لمغتصب الطفلة “سجا” بعد القبض عليه في السعودية on August 22, 2017

كشف مغتصب الطفلة الباكستانية في السعودية تفاصيلَ جريمته، التي أقدم عليها قبل أسبوع، وذلك عقب إعلان الشرطة السعودية إلقاء القبض عليه، أمس الإثنين، 21 أغسطس/آب 2017.

ووفقاً لما نشرته وسائل إعلام سعودية فقد أقر المتهم بفعلته، مؤكداً أنه من جنسية إفريقية ويبلغ من العمر 17 عاماً.

وأقر المتهم أنه قام باستدراج الطفلة سجا لأحد “الأحواش” المهجورة بالحي، وقام بفعلته، وفقاً لما ذكرته صحيفة سبق السعودية.

وتابع الجاني اعترافه بالتحقيقات بالقول إنه استدرج الطفلة عندما كانت متجهة للبقالة، ومنحها ريالاً لكسب ودها، ما دفعها لبراءتها للاستجابة له، والتوجه لبيت مهجور يعرف باسم “خرابة شرقرق”.

وبرَّر المتهم جريمته بأنه كان تحت تأثير تناول المُسْكر، وفقاً لما ذكرته صحيفة عكاظ السعودية.

وكانت الواقعة قد حدثت، الثلاثاء الماضي، عندما أبلغت الشرطة في محافظة الطائف عن اختفاء الطفلة سجا لفترة قاربت الساعة، قبل أن يتم العثور عليها ملقاة بالقرب من منزل ذويها فاقدة للوعي، وقد تعرَّضت للاغتصاب من قبل مجهول. حيث أصيبت جراء الحادث بنزيف حاد، وأجريت لها عمليتان جراحيتان.

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