أمن الدولة أوقفت سوريا ينتمي لداعش وسلمته الى مخابرات الجيش في البقاع on August 22, 2017

أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة، بنتيجة الرصد والمتابعة، السوري (ابراهيم ج.) في زحلة، وهو ينتمي لمجموعة البيطار التابعة ل”داعش”. وقد اعترف خلال التحقيق معه، بالمشاركة في القتال إلى جانب ذلك التنظيم ضد الجيش اللبناني في بلدة عرسال.



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بناء لإشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، تم تسليم الموقوف إلى فرع مخابرات البقاع في الجيش.