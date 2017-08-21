طقس لبنان غائم دون تعديل في الحرارة on August 21, 2017

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والجبال وانخفاض إضافي في الداخل، يتحول مساء الى غائم مع ضباب كثيف على الجبال المتوسطة مساءو جاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة:طقس صيفي معتاد يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

-الطقس غدا غائم جزئيا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والجبال وانخفاض إضافي في الداخل، يتحول مساء الى غائم مع ضباب كثيف على الجبال المتوسطة مساء.

الأربعاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والجبال وبداية ارتفاعها في الداخل مع تكون ضباب محلي على المرتفعات صباحا.

-الحرارة على الساحل من 22 الى 32 درجة، في الجبال من 14 الى 27 درجة، في الارز من 14 الى 25 درجة، في الداخل من 17 الى 35 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 8 و 25 كلم/س.



التعليقات

-الانقشاع جيد على الساحل، يسوء أحيانا على الجبال بسبب الضباب.-الرطوبة النسبية على الساحل بين 50 و 75%.-حال البحر معتدل ارتفاع الموج حرارة سطح الماء 30 درجة.-الضغط الجوي 758 ملم زئبق.ساعة شروق الشمس: 06:04 ساعة غروب الشمس: 19:18