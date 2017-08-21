الامن العام: توقيف 5 اشخاص لارتكابهم افعالا جرمية on August 21, 2017

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي”

“قامت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 12/08/2017 لغاية 18/08/2017، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي :

– ثلاثة اشخاص بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية.

– شخص واحد بجرم دخول البلاد خلسة ومخالفة نظام الاقامة .

– شخص واحد بجرم تأمين حجوزات فندقية وهمية .

بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعا الى القضاء المختص .

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