الامن العام: توقيف 5 اشخاص لارتكابهم افعالا جرمية

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي”
“قامت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 12/08/2017 لغاية 18/08/2017، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي :
– ثلاثة اشخاص بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية.
– شخص واحد بجرم دخول البلاد خلسة ومخالفة نظام الاقامة .
– شخص واحد بجرم تأمين حجوزات فندقية وهمية .
بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعا الى القضاء المختص .