فيديو.. سائق يتسبب في سقوط سيارته بطريقة مروعة
on August 20, 2017
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تسبب سائق في حادث تصادم أدى إلى انقلاب سيارته بطريقة مروعة على الطريق السريع.
أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سائق يحاول كسر الطريق أمام السيارات ما تسبب في اصطدامه بأخرى تسير بسرعة، ليسقط الأخير بسيارته من على حافة الطريق ؟
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