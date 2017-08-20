ورد الآن
الرئيسية » أمن وحوادث, مميز » بالصور.. حادث في كفرعبيدا – البترون بين دراجة نارية وفان لنقل الركاب

بالصور.. حادث في كفرعبيدا – البترون بين دراجة نارية وفان لنقل الركاب

on August 20, 2017

لقراءة الخبر إنقر هنا

كفرعبيداكفرعبيداكفرعبيدا

وقع حادث بين دراجة نارية وفان لنقل الركاب في بلدة كفرعبيدا منطقة البترون، على الاوتوستراد بيروت طرابلس المسلك الشرقي, وقد حضرت سيارة الصليب الأحمر لنقل سائق الدراجة المصاب الى المستشفى.

التعليقات

أخبار قد تهمك


Tags: , , , , , , ,

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com