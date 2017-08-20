بالصور.. حادث في كفرعبيدا – البترون بين دراجة نارية وفان لنقل الركاب
on August 20, 2017
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وقع حادث بين دراجة نارية وفان لنقل الركاب في بلدة كفرعبيدا منطقة البترون، على الاوتوستراد بيروت طرابلس المسلك الشرقي, وقد حضرت سيارة الصليب الأحمر لنقل سائق الدراجة المصاب الى المستشفى.
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