العثور على جثة مواطن غرق في بحر عمشيت
on August 20, 2017
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عثر عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني، في تمام الساعة ٢٠،٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠ /٨ /٢٠١٧ على بعد كيلومتر من شاطئ عمشيت على جثة مواطن قضى غرقاً.
وكان عناصر من وحدة الإنقاذ البحري قد بدأوا بالبحث عنه منذ الساعة العاشرة من مساء امس السبت ١٩ /٨ /٢٠١٧ وقاموا بمسح بحري شامل لتلك البقعة الجغرافية الى ان تم العثور عليه جثة هامدة.
وتوازيا قام عناصر من الدفاع المدني بنقل الجثة من ميناء جبيل حيث كانت بعد انتشالها من الماء ونقلها إلى مستشفى سيدة المعونات في جبيل وذلك بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.
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