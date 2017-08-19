فيديو: لحظة قتل مشتبه به في هجوم برشلونة on August 19, 2017

نشرت صحيفة “البايس” الإسبانية، مقاطع فيديو، تظهر لحظة مقتل مشتبه به في هجوم الدهس الذي وقع في برشلونة، برصاص الشرطة الإسبانية.

وتبين مقاطع الفيديو، المشتبه به وهو يصرخ طالباً من الشرطة عدم إطلاق النار عليه، رافضاً الجلوس على الأرض والاستسلام بالرغم من مطالبة الشرطة له بالتوقف وتسليم نفسه.

ويظهر الفيديو الذي صوره أحد الشهود في بلدة كامبرليس مساء الخميس، الشرطة الإسبانية تطلق النار على المشتبه به، الذي كان يرتدي حزاماً ناسفاً، اتضح فيما بعد أنه “مزيف”.

ويذكر أن الشرطة الإسبانية قتلت 5 أشخاص، بعد ساعات من عملية دهس حشد من المارة في برشلونة بسيارة فان مسرعة، التي أسفرت عن مقتل 13 شخصاً وإصابة 100 آخرين.

وقالت الشرطة الإسبانية “إنها اشتبكت مع 4 رجال كانوا على متن سيارة تحمل بنادق، وتمكنت من قتلتهم، فيما فر الخامس هارباً، وبعد 500 متر استوقفته سيارة الشرطة على شاطئ كامبريليس وأسقطته ميتاً”، ولكن لا يظهر في مقطع الفيديو أن الشخص حاملاً للسلاح.

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