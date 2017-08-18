هجوم على «مارك زوكربيرج» بسبب صور عارية on August 18, 2017

هاجمت دار مزادات استرالية موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بسبب حذفه لوحات كلاسيكية لنساء عاريات، يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر.

وحسبما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، كانت دار «فاين آرت بورس» قد نشرت اللوحات على صفحتها الرسمية بموقع «فيس بوك» بهدف عرضها للبيع، إلا أن إدارة «فيس بوك» قررت حذفها بدعوى أنها تمثل انتهاكًا لسياسته التي تنص على عدم احتواء المنشورات على محتوى للبالغين، مثل الصور العارية أو المقالات الخادشة للحياء.

واستنكر الدار فعلة موقف «فيس بوك»، متهمًا أجهزته الآلية بالفشل فى التمييز بين المواد الإباحية والفن الراقي، فيما أعلن رئيس الدار، تيم جودمان بأنه أرسل رسالة شخصية لمؤسس الموقع، مارك زوكبيرج.

وأوضح جودمان أن «فيس بوك» يستغل سلطته على معظم مواقع التواصل الاجتماعي، في فرض معايير لا تفرق بين صور النساء الجنسية، والعري الفني.

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