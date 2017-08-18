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» عاجل: العثور على جثة احمد عبود الذي كان مدفوناً في سهل الخيام… وهذا دور زوجته في الجريمة !!
عاجل: العثور على جثة احمد عبود الذي كان مدفوناً في سهل الخيام… وهذا دور زوجته في الجريمة !!
on August 18, 2017
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يا صور
اقدم المدعو احسان عبود سوري الجنسية على قتل السوري احمد رياض المحمود في منطقة الوزاني، على خلفية نسائية وقام بدفنه قرب بلدة الخيام.
وكشف مكتب معلومات مرجعيون الجريمة واوقف القاتل واعترف بمكان دفن الجثة حيث تم رفعها من تحت التراب ونقلها الى مستشفى مرجعيون الحكومي.
يذكر ان المتوفي قد فقد يوم السادس عشر من هذا الشهر وامس بلغت زوجته ايات العلي ع فقدان زوجها.
وبعد التحقيق تبين ان الزوجة اتصلت بالقاتل يوم فقدان زوجها. لذلك تم توقيف الزوجة على خلفية التورط بمقتل زوجها.
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