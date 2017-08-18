شعبة المعلومات تلقي القبض على احد اخطر النشالين على متن دراجة آلية في الكرنتينا on August 18, 2017

صـدر عـن المـديريـة العــامة لقـوى الأمن الداخلي ـــ شعبة العلاقـات العامـة

البـــــلاغ التــــالـي:

حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات نشل، في مناطق مختلفة من محافظة جبل لبنان، وقد نشر أحد المواقع الإلكترونية، في وقتٍ سابق، مقطع فيديو يُظهر شخصاً على متن دراجة آلية وهو يقوم بنشل حقيبة إحدى السيدات في محلة فرن الشبّاك، ما أدّى إلى وقوع الأخيرة أرضاً نتيجة عملية النشل.

بناءً على معلومات توافرت وتقاطعات مع عمليات الرصد والمتابعة التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تمكنت من تحديد هوية المشتبه به، ويدعى:

ط. ب. (مواليد عام 1989، فلسطيني) ويقيم في محلّة برج حمود.

الساعة 14.20 من تاريخ 16/8/2017 تمكنت إحدى دوريات الشعبة المذكورة من توقيفه في محلة الكرنتينا – الطريق البحرية، على متن دراجة آلية.

وضبطت بحوزته كمية من مادة السيلفيا المخدّرة ودفتر “ورق لف سجائر” وحقنتين لتعاطي المورفين، وحقيبة جلدية لون بني وزجاجات عطور نسائية مسروقة وصورة شمسية لفتاة من التابعية السرلنكية ورخصة سوق عائدة لسيّدة، شفرة “كاتر”، وحافظة معلومات “USB” عدد /3/ ومفرك عدد /3/، إضافةً إلى ضبط كنزة “تيشرت” لون أبيض ونظارات شمسية سوداء يستخدمهما للتمويه أثناء قيامه بعمليات النشل، كما أظهرت تسجيلات الكاميرات.

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بـأكثر من /11/ عملية نشل، في السبتيّة، البوشرية، الدكوانة، الصالومي، والدورة. كما اعترف بتعاطيه المخدرات.

أحيل الموقوف مع الدراجة الآلية وغيرها من المضبوطات إلى مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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