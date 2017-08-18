امن الدولة: توقيف عصابة في البقاع بجرم الإستحصال على بطاقات هوية غير شرعية لعائلات سورية on August 18, 2017

أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة عصابة لبنانية في البقاع، يقوم أفرادها المقيمين بين سعدنايل والهرمل بجرم الإستحصال على بطاقات هوية لبنانية وإخراجات قيد افرداية وعائلية، بطريقة غير شرعية، لأفراد وعائلات من الجنسية السورية، وضبطت مجموعة من تلك الأوراق الثبوتية المزيفة التي كانت بحوزة المتهمين الثلاثة، وهم: (ز ق.)، والشقيقان (عدنان وعبيدة خ.).

وبناء لإشارة النائب العام الإستئنافي في البقاع، تم تسطير بلاغ بحث وتحري بحق متهم رابع في قضية التزوير لا يزال متواريا عن الأنظار.

التعليقات