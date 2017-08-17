قوى الامن: توقيف شخصين تسببا بمقتل ثالث على خلفية حادث سير في المرج on August 17, 2017

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

الساعة 21.00 من تاريخ 12/8/2017 وفي محلة المرج – بر الياس، حصل حادث سير بين:

– سيارة نوع “سكودا” لون ابيض بقيادة محمد خير الغبير (مواليد عام 1956، سوري)

– دراجة آلية دون لوحات يقودها (خ. خ.مواليد عام 1992، سوري) المقلب بـ “السبعاوي”.



– سيارة نوع “ب ا م” بقيادة (ح. أ. مواليد عام 1984، مكتوم القيد).

على الاثر، أقدم: (ح.أ.) و(ج. خ.، مواليد عام 1975 سوري) خال سائق الدراجة على الاعتداء بالضرب على محمد خير الغبير، وفرا الى جهة مجهولة، وجرى نقل جثة المعتدى عليه الى احدى المستشفيات في المحلة.

بعد الكشف على الجثة من قبل طبيب شرعي، تبين ان سبب الوفاة ناجم عن توقف مفاجىء في القلب نتيجة صدمة قوية او عراك.

بنتيجة التحريات والاستقصاءات، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من تحديد هوية ومكان تواجد المتورطين وتوقيفهما. بالتحقيق معهما اعترفا بقيامهما بالتعارك مع المغدور على خلفية الحادث. تم توقيفهما بناء على اشارة القضاء المختص”.

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