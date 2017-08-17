فصيلة المريجة توقف رجلا يراقب النساء من منزله وإحداهن إدّعت ضدّه بجرم التحرّش on August 17, 2017

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

ادّعت إحدى المواطنات لدى فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي ضدّ جارها في السكن: – ه. س. (مواليد عام 1976، لبناني)، بجرم تهديد بالقتل وتحرّش وتعرّض للآداب العامة، وبأنه يقوم منذ مدّة بمضايقتها والتحرّش بها لفظياً ومن خلال إيحاءات جنسية، بالإضافة الى تجرّوئه على طرق باب منزلها الزوجي ليلاً.

باستماع إفادة المدعى عليه، أنكر ما نُسب إليه، وعُثر في منزله على منظار ليلي وحاسوب محمول وهاتف خلوي يحتويان على مشاهد – كان قد التقطها في أوقاتٍ سابقة من منزله- لنساء شبه عاريات داخل منازلهن تجاورنه في السكن.

كما تبيّن انه من أصحاب السوابق، إذ كان موقوفاً لمدة سنة ونصف السنة بجرم محاولة قتل.

أحيل الموقوف مع المضبوطات إلى مكتب حماية الآداب ومكافحة الإتجار بالأشخاص في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

التعليقات