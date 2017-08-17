طقس لبنان غائم مع استقرار بدرجات الحرارة on August 17, 2017

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون طقس لبنان غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. جاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس صيفي يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط.

-الطقس غدا غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

السبت:غائم جزئيا إلى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مع تكون ضباب على المرتفعات خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

-الحرارة على الساحل من 24 الى 32 درجة، فوق الجبال من 16 الى 25 درجة، في الارز من 15 الى 23 درجة، في الداخل من 18 الى 36 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85%

-حال البحر: معتدل ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 30 درجة.

-الضغط الجوي:756 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:02:06 ساعة غروب الشمس:21:19

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