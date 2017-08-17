توقيف اب ونجله بجرم خطف قاصر في صيدا
on August 17, 2017
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أوقفت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب ثلاثة اشخاص في صيدا والرميلة بجرم خطف قاصر.
وفي التفاصيل بحسب “الجديد” تم توقيف (محمد ع.) في مدينة صيدا وهو مطلوب بجرم خطف قاصر تدعى (نجوى ح.) بمشاركة ابنه علاء بموجب إدعاء مقدم من والدتها (منال ح.).
واضاف “الجديد” انه وبعد الرصد والمتابعة اوقفت دورية من مفرزة استقضاء الجنوب القاصرين (علاء ع.) من مواليد 2001 و(نجوى ح.) في احد الفنادق في منطقة الرميلة.
اشارة الى ان القاصرة (نجوى ح.) بحقها بلاغ صادر عن والدتها بجرم فرار، وقد سلم الموقوفون الثلاثة الى مخفر صيدا الجديدة لاجراء المقتضى القانوني.
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