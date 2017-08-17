اعتصام لعمال شركة فليفل امام وزارة العمل on August 17, 2017

اعلن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ان عمال “شركة فليفل الصناعية” والاتحاد ونقابة عمال البناء ومشتقاتها في بيروت وجبل لبنان ينفذون اعتصاما أمام وزارة العمل في الشياح، بعد تقاعس المسؤولين في الوزارة بالزام صاحب الشركة دفع المستحقات المالية من بدل الرواتب المكسورة إلى بدل النقل، ومنح التعليم والتعويضات العائلية وغيرها من حقوق.

واشار في بيان “الى ان العمال ينفذون اعتصامهم منذ أكثر من 11 يوما حيث أن الشركة ما زالت متجاهلة قوانين ونصوص قانون العمل اللبناني ومستفيدة من غض نظر الجهات والهيئات المختصة المولجة بحماية حقوق العمال”، موضحا “بالإضافة إلى ذلك، وبدل من محاسبة أصحاب الشركة على تقاعسهم واجبارهم دفع بدل الحقوق للعمال، تم استدعاء العمال والنقابيين إلى المخفر للمساءلة”.

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