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مكتب المخدرات يوقف مروج ومتعاطين ويضبط مخدرات

on August 16, 2017

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، عن قيام شخص مجهول الهوية على متن سيارة يابانية لون اسود بترويج المخدرات في محلة جسر الباشا / المكلس.

على الفور، توجهت قوة من هذا المكتب الى المكان المذكور، وبعد عملية رصد ومتابعة، تمكنت من توقيف المروج على متن آلية نوع “تويوتا ياريس”، اضافة الى اثنين من زبائنه، وهم :

ر. س. ( مواليد عام 1983، لبناني) المروج

م. ن. (مواليد عام 1977، لبناني)
ش. خ. (مواليد عام 1988، لبناني)

وقد ضبط بحوزة الاول داخل السيارة، على:

232 غ قائم من مادة الكوكايين مقسمة ضمن 22 علبة بلاستيكية و50 ظرفاً، 7 حبات مخدرة مجهولة النوع، ظرف ترامادول بداخله 4 حبات، 10 غ قائم من مادة الماريجوانا مقسمة الى ظرفين و9 غ قائم من مادة حشيشة الكيف، وتم حجز السيارة.

اودع الموقوفين مع المضبوطات المكتب المذكور، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على اشارة القضاء المختص.

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