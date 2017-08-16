مكتب المخدرات يوقف مروج ومتعاطين ويضبط مخدرات

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة
البلاغ التالي:
توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، عن قيام شخص مجهول الهوية على متن سيارة يابانية لون اسود بترويج المخدرات في محلة جسر الباشا / المكلس.
على الفور، توجهت قوة من هذا المكتب الى المكان المذكور، وبعد عملية رصد ومتابعة، تمكنت من توقيف المروج على متن آلية نوع “تويوتا ياريس”، اضافة الى اثنين من زبائنه، وهم :
ر. س. ( مواليد عام 1983، لبناني) المروج
ش. خ. (مواليد عام 1988، لبناني)
وقد ضبط بحوزة الاول داخل السيارة، على:
232 غ قائم من مادة الكوكايين مقسمة ضمن 22 علبة بلاستيكية و50 ظرفاً، 7 حبات مخدرة مجهولة النوع، ظرف ترامادول بداخله 4 حبات، 10 غ قائم من مادة الماريجوانا مقسمة الى ظرفين و9 غ قائم من مادة حشيشة الكيف، وتم حجز السيارة.
اودع الموقوفين مع المضبوطات المكتب المذكور، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على اشارة القضاء المختص.