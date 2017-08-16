فيديو.. لحظة تطاير طفل سوري بسبب عاصفة هوائية بالحسكة on August 16, 2017



ضربت عاصفة هوائية عنيفة مخيمًا للنازحين السوريين في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، ما أدّى لاقتلاع الخيام وتبعثر محتوياتها.

ونشر الإعلامي السوري موسى العمر، الأربعاء (16 أغسطس 2017) مقطع فيديو يظهر لحظة هبوب العاصفة الهوائية على مخيم “الهول” للاجئين جنوب الحسكة، وتطاير الخيام وتبعثر محتوياتها بسبب شدتها.

ويبدو بالفيديو تطاير أحد الأطفال مع إحدى الخيام بسبب شدة العاصفة، قبل أن يسقط على الأرض.

ويقع المخيم غرب البلدة المسمى باسمها “الهول” بنحو 5 كيلومترات في مدينة الحسكة، ويتضمن 130منزلًا، وتصل قدرته الاستيعابية إلى 200 عائلة.

أنشئ المخيم خلال فترة الحرب الأمريكية على العراق، بإشراف الأمم المتحدة، لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين والعراقيين الفارين من الحرب، ويعيش فيه حاليًا آلاف العراقيين الهاربين من “تنظيم داعش” وآلاف السوريين النازحين بعد دمار مناطقهم.

يذكر أن عدد النازحين السوريين بسبب الأزمة القائمة في البلاد منذ ست سنوات تجاوز الـ10 ملايين نازح، منهم 5 ملايين في دول الجوار وأكثر من 5 ملايين آخرين نزحوا داخل سوريا.

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