طقس لبنان غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بالحرارة on August 16, 2017

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون طقس لبنان غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في بعض مناطق الجبل والساحل وضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس صيفي يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط.

-الطقس غدا غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في بعض مناطق الجبل والساحل وضباب على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في بعض مناطق الجبل والداخل وضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 26 الى 32 درجة، فوق الجبال من 19 الى 28 درجة، في الارز من 15 الى 24 درجة، في الداخل من 19 الى 36 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.



التعليقات

-الإنقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.-الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85 %.-حال البحر معتدل ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 30 درجة.-الضغط الجوي 755 ملم زئبق.ساعة شروق الشمس: 06:00 ساعة غروب الشمس: 19:25