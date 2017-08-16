عاجل.. بالصورة: الشاب علي . س ( 28 ) توفي غرقاً في صور !
on August 16, 2017
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يا صور
بتاريخه وعند الساعة السابعة والنصف احضر الصليب الاحمر اللبناني المدعو ( علي. س) عمره 28 سنة جثة هامدة بعد تعرضه للغرق في البحر في محلة النبي اسماعيل – السبع صخرات.
الشاب من احدى البلدات القريبة من مدينة صور ونتحفظ عن ذكر باقي التفاصيل لحين ابلاغ باقي افراد العائلة وفقاً للاصول.
موقع يا صور وقد المه النبأ المؤسف يتقدم من ذوي الفقيد الغالي بأحر التعازي القلبية سائلين المولى عز وجل ان يسكن فقيدنا فسيح جنانه وان يلهمهم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
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