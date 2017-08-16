بيل غيتس يتعهد بالتبرع بأكبر مبلغ في القرن الحادي والعشرين on August 16, 2017

قرَّر مالك شركة “مايكروسوفت” الأميركية، بيل غيتس، التبرع بـ64 مليون سهم كان يملكها بالشركة تصل قيمتها إلى 4,6 مليار دولار، لصالح المؤسسات الخيرية.

ووفقاً لتقرير أصدرته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، أمس الثلاثاء 15 أغسطس/آب 2017، حول شركة مايكروسوفت، تعهَّد غيتس بالتبرع بـ64 مليون سهم بالشركة، تعادل 5% من ثروته التي تعد الأكبر في العالم، لصالح الأعمال الخيرية.

ولم يُشر التقرير إلى الجهة التي تعهَّد بيل غيتس بمنحها تبرعه الأخير، الذي يعد الأكبر منذ العام 2000.

ويعتبر التبرع الأخير هو الأكبر الذي يقدمه غيتس، البالغ من العمر 61 عاماً، منذ عام 2000، عندما تبرَّع بمبلغ 16 مليار دولار عام 1999، و5.1 مليار دولار في العام التالي.

ومع أن بيل غيتس بات يملك الآن فقط 1.3% من الشركة، إلا أن هذا يجعله في المركز الثاني من حيث كبار المساهمين، ويأتي أولاً ستيف بالمر المدير التنفيذي السابق، وثالثاً ساتيا ناديلا المدير التنفيذي الحالي.

وفي يوليو/تموز الماضي، قدرت ثروة بيل غيتس بـ89 ملياراً و900 مليون دولار.

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