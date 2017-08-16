إنستغرام تتيح الرد على التعليقات على غرار فيسبوك on August 16, 2017

أعلنت شركة إنستغرام، الثلاثاء 15 أغسطس/آب 2017، إطلاق ميزة جديدة لخدمة مشاركة الصور والفيديو القصير خاصتها، تتيح للمستخدمين الرد على التعليقات بشكل يشبه إلى حد كبير الشبكات الاجتماعية الأخرى.

وقالت إنستغرام، المملوكة لشركة فيسبوك، صاحبة أكبر شبكة اجتماعية بالعالم، في منشور على مدونتها: “اليوم نجعل المحادثات الدائرة حول منشورات إنستغرام أسهل عن طريق إضافة سلاسل التعليقات”.

وأضافت الشركة أن سلاسل التعليقات تساعد المستخدمين على تتبع المحادثات وتسهيل الرد على سلسلة تعليقات معينة، “سيجعل هذا التحديث خلاصتك مكاناً أفضل لمشاركة الاهتمامات والحصول على الإلهام والتواصل مع الآخرين”.

وأوضحت إنستغرام أن التعليقات تُجمَّع تلقائياً، حينما يردّ المستخدم على أي تعليق، تحت ذلك التعليق، وذلك على غرار التعليقات التي تظهر على شبكة فيسبوك.

وقالت الشركة إن التحديثات الجديدة سوف تكون جزءاً من الإصدار 24 من تطبيق إنستغرام على نظامي أندرويد وآي أو إس والذي سوف يُتاح لجميع المستخدمين حول العالم في غضون الأسابيع القادمة.

يُشار إلى أن الميزة الجديدة تأتي في إطار سلسلة من التحسينات التي بدأتها إنستغرام خلال صيف العام الحالي على التعليقات؛ إذ أعلنت نهاية شهر يونيو/حزيران 2017 بدء طرحها مرشحاً جديداً من شأنه منع التعليقات المسيئة وغير المرغوب فيها.

وتملك إنستغرام، التي كشفت دراسة حديثة أن الصور التي تُشارك عبرها قد تحمل أدلة على الصحة النفسية، أكثر من 700 مليون مستخدم نشط شهرياً، وأكثر من 400 مليون مستخدم نشط يومياً، إضافة إلى أكثر من 250 مليون مستخدم نشط يومياً لميزة “قصص إنستغرام”.

وكانت الشركة قد احتفلت مطلع شهر أغسطس/آب 2017 بمرور عام على إطلاق ميزة القصص التي حققت نجاحاً كبيراً وتمكنت من التفوق على ميزة القصص من خدمة التراسل المصور سناب.

وفي يوم 8 أغسطس/آب 2017، أعلنت إنستغرام بدء اختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدمين دعوة الأصدقاء في أثناء البث المباشر، وذلك على غرار ميزة أخرى توفرها فيسبوك عبر تطبيق التراسل ماسنجر.

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