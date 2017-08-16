أوليكس لبنان تصدر تقريرها عن النصف الأوّل من عام 2017 حول توجّهات السوق العقارية اللبنانية on August 16, 2017

أوليكس لبنان تصدر تقريرها عن النصف الأوّل من عام 2017 حول توجّهات السوق العقارية اللبنانية

• شهدت فئة العقارات على أوليكس لبنان معدّل مليون زيارة شهريًا خلال النصف الأول من عام 2017

• سجّلت منصة أوليكس لبنان، دخول أكثر من 800 ألف مستخدم لبناني شهريًا عام 2016

• 29% من مستخدمي المنصة كانوا في فئة العقارات

• تم إدراج أكثر من 111 ألف عقار للإيجار والبيع على أوليكس لبنان في النصف الأول من 2017

• 14% من الإعلانات المدرجة في جميع الفئات كانت في فئة العقارات

• من ناحية الطلب: سجلت المتن، والشياح وكسروان وبعبدا، جبيل وعرمون وراس بيروت أكبر عدد من عمليات البحث عن العقارات إيجاراً وبيعاً

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بيروت، لبنان، آب2017: أصدرت أوليكس لبنان، منصّة الإعلانات العقارية الرائدة في لبنان، تقريرًا شاملًا لتوجّهات السوق العقارية اللبنانية وحركة المستخدمين خلال النصف الأول من عام 2017 حيث سجّلت المنصة أكثر من مليون زيارة شهريًا، الأمر الذي يعكس الشعبية المتزايدة للمنصّة على صعيد السوق اللبنانية وثقة الناس بها.

واستنادًا إلى البيانات والمعلومات الغنية التي تجمعها منصة أوليكس، تلتزم أوليكس بإصدار الأرقام والوقائع بانتظام والمتعلقة بسلوك المستخدمين على المنصة، بما في ذلك أنماط عمليات البحث، والعرض والطلب في مجال العقارات في لبنان، ومشاركتها مع الناس كمؤشر لدفع الشفافية في السوق.



التعليقات

وفي معرض تعليقه على نتائج التقرير ، قال السيد جون نوجا، المدير العام لشركة أولكس لبنان: “يعكس التقرير النمو الهائل الذي حققناه في فئة العقارات في أولكس لبنان. إن النتائج التي حصلنا عليها من تقرير النصف الأول لعام 2017 أكثر من رائعة، حيث نشعر حقا بالثقة التي يمنحها اللبنانيون لمنصة أولكس، حيث يلجأون إليها كمنصة موثوقة للعثور على منزل جديد، والبحث من خلال خياراتها اللا المحدودة للعثور على الخيار الأنسب الذي يناسب احتياجاتهم “.تقدّم الأرقام الواردة في تقرير أولكس لبنان لمحة عامة عن اتجاهات الملكية التي لوحظت في لبنان خلال النصف الأول من عام 2017، حيث أن 29٪ من مستخدمي المنصة يزورون فئة العقارات، وهي منصة يمكن للناس الاعتماد في لبنان لإدراج عقاراتهم . وعلاوة على ذلك، شهدت فئة العقارات في أولكس لبنان إدراج أكثر من 111 ألف إعلان لعقارات معروضة للبيع والإيجار، مع حصول كل عقار على الاستفسار الأول في غضون 48 ساعة من إدراج الإعلان، مما يتيح للمستخدمين الحصول على المزيد من الخيارات عند عقد صفقة هامة تتعلق بالعقارات.كما يسلط التقرير الضوء على العرض والطلب على العقارات في مختلف المناطق اللبنانية. من ناحية الطلب: سجّلت مناطق المتن و الشياح وكسروان وبعبدا وجبيل وعرمون وراس بيروت أكبر أكبر عدد من عمليات البحث عن العقارات إيجاراً وبيعاً.بالإضافة إلى ذلك، يغطي التقرير مقارنة لأسعار البيع والإيجار للشقق المؤلفة من غرفتي نوم في مختلف المناطق اللبنانية، في النصف الأول من عام 2017، مقارنة مع النصف الثاني من عام 2016.مقارنة أسعار الإيجارأظهرت منطقة بيروت انخفاضا بنسبة 7٪ في أسعار الإيجارات، في حين أظهرت منطقة الكورة انخفاضا بنسبة 12٪، وأظهرت منطقة الشوف زيادة بنسبة 10٪، وطرابلس ارتفاع بنسبة 7٪، والنبطية بنسبة 2٪، في حين انخفضت أسعار الإيجار في صيدا بنسبة 8٪، وفي بعبدا بنسبة 2٪.مقارنة أسعار البيعأظهرت الكورة زيادة بنسبة 40٪ في أسعار البيع، في حين أظهرت منطقة الشوف زيادة بنسبة 21٪، وسجّلت طرابلس ارتفاعًا بنسبة 8٪، والنبطية بنسبة 21٪ إنخفاضاً، في حين أن أسعار البيع انخفضت في صيدا بنسبة 14٪، وفي بعبدا بنسبة 14٪.أثبتت أوليكس أنها الوسيلة والطريقة الأسهل والأسرع للناس لإيجاد عقار للإيجار أو للبيع، حيث أنّ هذه الخدمة مجانية وبدون أي عمولات. من خلال زيارة olxliban.com على جهاز الكومبيوتر النقال أو الموبايل أو أي جهاز آخر، فالعملية سهلة، كل ما يجب فعله هو الضغط وإضافة الإعلان، والدفع كاش.