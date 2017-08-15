فيديو.. الفلكي احمد شاهين: كارثة ستحدث في سبتمبر بسبب مرور كوكب نيبيرو on August 15, 2017

أعلن الفلكي أحمد شاهين، ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية المصرية المقبلة، موضحا أنه في انتظار فتح باب التقدم أمام راغبي الترشح لانتخابات الرئاسة.

وتوقع «شاهين» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صح النوم» تقديم الإعلامي محمد الغيطي، المذاع على فضائية «LTC»، وقوع عدد من العمليات الإرهابية ومظاهرات في عدد من محافظات مصر بالتزامن مع ذكرى فض اعتصام رابعة.

وتابع: أن يوم 27 سبتمبر المقبل سيحدث فيه كارثة حقيقية وقد تكون نهاية حضارة وليس نهاية العالم، بعد انقطاع البث والاتصالات على مستوى العالم.

وقال شاهين ان ما سيحدث سيكون بسبب كوكب نيبيرو اس والذي يتميز بمدار بيضاوي عكس جميع المدارات التي تكون كروية يمر كل عشرة الاف سنة ويقترب من الارض.

وتابع شاهين انه في اخر مرور لكوكب نيبيرو بجانب الارض فنيت حضارة اتلانتيس وان المرور القادم سيكون في 23 سبتمبر القادم.

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