فيديو.. مصمم يتخيل شكل وسائل النقل الجماعى فى المستقبل on August 15, 2017

يحاول العلماء والباحثين من دول العالم المختلفة وضع ابتكارات جديدة من أجل مساعدة العالم فى الانتقال من مكان لآخر بشكل أسهل وأسرع، وحديثا تمكن أحد المصممين من تخيل شكل جديد لوسائل النقل، ووضع نموذج تخيلى لوسيلة نقل جماعى كبيرة الحجم يمكنها أن تسير فوق السيارات الصغيرة والمارة بطريقة بسيطة.

ويخطط هذا المفهوم للاستفادة من الطرق غير المستخدمة على الطرق، إذ يتم تثبيت وسائل النقل الحديث على رافعات تجعلها تسير دون أن تشغل حيز كبير من الطرق، مما يسمح للسيارات الشخصية والوسائل التقليدية بالسير بسهولة.



ويتضمن التصميم أيضا رؤية لكيفية تحسين عمل سيارات الإسعاف والمطافى، حتى تتمكن من الوصول إلى مناطق الخطر بشكل أسرع، كما أن التصميم يأتى مع جزء يعمل مع مروحيات يمكنه الارتفاع بسهولة من أجل إطفاء المبانى الشاهقة.وتصميم وسائل النقل الجديدة يشبه إلى حد كبير الأطباق الطائرة التى تظهر فى أفلام الخيال العلمى، ومزود بمكان مخصص للسائق، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى التى توفر للركاب رفاهية كبيرة.

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