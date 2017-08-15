أول سيدة تونسية تعقد قران زوجين ببلدية المنستير on August 15, 2017

ابرمت مساعدة رئيس النياية الخصوصية لبلدية المنستير “سهام المبروك ” أول عقد زواج بصفتها” سيدة تشغل منصب مساعدة رئيس البلدية

ونقلت وكالة الانباء التونسية؛ عن”المبروك” قولها في إطار ممارسة صلاحيات ضابط الحالة المدنية وبتفويض من رئيس النيابة الخصوصية لبلدية المنستير “نالت شرف إبرام عقد زواج بقصر بلدية المنستير”، معتبرة أن هذا الحدث “يكتسي رمزية لتزامنه مع الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة”.

واوضحت إنها “تأمل أن تمارس المرأة صلاحياتها وأن يكون دورها فعّالا في المساهمة في بناء الدولة التونسية ومؤسساتها”، مؤكدة أنّها تتشرف بكلّ ما من شأنه “تعزيز موقف المرأة وإعطائها صلاحيات في حدود ما يسمح به القانون

وكان الرئيس التونسي ” القايد السبسي” قد طالب بتغير قانون الاحوال الشخصية ليسمح للتونسيات المسلمات بالزواج من غير مسلم بالاضافة الى اقرار قانون المساوة بين الرجل والمرأة فى الميراث ؛ والذى اقرته دار الافتاء فى تونس

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